США и Турция обсудили антитеррористическую операцию в Сирии

Переговоры стали первыми с момента начала турецкой операции «Источник мира» 9 октября. Она направлена против курдских радикалов, принадлежащих к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористов ИГ* на северо-востоке Сирии.

Курды отбили у турецкой армии город на севере Сирии Подробнее

Известно, что курды захватили территории восточного берега Евфрата якобы для борьбы с террористами. На деле они не воевали с ними, а избивали и убивали местных жителей, всячески издевались над населением. Эти события поспособствовали формированию в Сирии «спящих» ячеек террористов, которые могут начать боевые действия в любой момент.

* ИГ / «Исламское государство» / ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в РФ