США и страны ЕС обвинили Белоруссию в миграционном кризисе

Члены Совбеза ООН обвинили Белоруссию в миграционном кризисе. Они считают, что власти республики используют нелегалов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Заявление группы зачитал эстонский постпред Свен Юргенсон.

Обвинения в сторону Белоруссии высказали США, Великобритания, Эстония, Франция и Ирландия, Норвегия и Албания. Страны осудили «организованное использование Белоруссией людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях и с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза».

По словам авторов документа, международное сообщество должно отреагировать на действия Белоруссии. Как заявил Юргенсон, политика Минска показывает, что режим Лукашенко стал угрозой стабильности в регионе.

«Мы призываем белорусские власти прекратить эти бесчеловечные действия и не подвергать опасности жизни людей», — добавил он.

Эстонский постпред отметил, что международные организации должны немедленно получить доступ к мигрантам, чтобы передать им гуманитарную помощь. Юргенсон подчеркнул, что попытки Белоруссии надавить на ЕС с помощью беженцев не увенчаются успехом.