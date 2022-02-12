США и союзники заявили, что ждут дипломатического решения по Украине

Президент США Джо Байден, некоторые лидеры западных стран, руководители Евросоюза и НАТО рассказали свое видение разрешения кризиса вокруг Украины. Стороны хотят найти дипломатическое решение ситуации, отметили в пресс-службе Белого дома.

Участники беседы выразили обеспокоенность якобы наращиванием Россией военного присутствия рядом с украинскими границами.

«Они выразили желание дипломатического решения кризиса, обсудили недавние контакты с Россией в различных форматах», — сказано в пресс-релизе.

Лидеры стран указали, что необходимо скоординировать усилия для «сдерживания дальнейшей российской агрессии против Украины». Речь в том числе шла о новых санкциях в случае эскалации конфликта.

Главы стран и организаций также согласились, что нужно укреплять восточный фланг НАТО.

В переговорах приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель. К ним присоединились президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Участвовали в видеоконференции и президент Польши Анджей Дуда, лидер Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.