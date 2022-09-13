США и союзники задумались над поставкой на Украину средств ПВО и истребителей | 360°

Мир 13 сентября 2022, 12:59 Поделиться Telegram

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Viber США и союзники задумались над поставкой на Украину средств ПВО и истребителей FT: США и союзники обсуждают возможность поставки на Украину истребителей и средств ПВО Министерство обороны США

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США вместе с союзниками задумались о возможности предоставить Украине средства противовоздушной обороны и истребители. О планах Соединенных Штатов сообщила газета The Financial Times.

Высокопоставленный в военных кругах источник FT уточнил, что поставки ПВО и истребителей рассматриваются США и странами-партнерами в рамках среднесрочной и долгосрочной перспективы оказания помощи ВСУ, добавил RT.

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«Вашингтон и его союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как ПВО, и то, насколько приемлемо будет предоставить Киеву истребители в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — пояснил источник.

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FT обратила внимание, что США и ряд западных стран ранее отказывались от возможности поставок такого вооружения.

В конце августа исполняющий обязанности генинспектора Пентагона Шон О’Доннелл сообщил, что министерство обороны США заключило уже более 7,8 тысячи оборонных контрактов на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

По его словам, Пентагон теперь собирается провести проверку «эффективности систем учета» в сфере регистрации и отслеживания расходов, связанных с Украиной.

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