США и союзники выразили готовность пойти на диалог с РФ в условиях взаимности

Позитивные результаты переговоров с Россией могут быть достигнуты только в том случае, если обе страны пойдут на взаимные уступки. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе интервью для радиостанции NPR.

В течение недели состоялись несколько переговоров России и США, в ходе которых страны изложили друг другу свои условия.

«Мы сказали, что ничего не произойдет, если это не будет сделано на взаимной основе, под чем я подразумеваю, что если мы собираемся сделать что-либо для решения любых законных озабоченностей России, они должны сделать то же самое в отношении наших озабоченностей», — объяснил ситуацию Блинкен.

Он также добавил, что прогресс будет достигнут только в случае деэскалации конфликта на Украине. Блинкен заявил, что США были предельно откровенны в диалоге с Россией, и указал ей два пути — дипломатии и конфронтации. Он подчеркнул, что если Россия выберет второй, то ее оппонент будет полностью к этому готов.

Блинкен назвал процесс принятия решений по некоторым вопросам сложным и сказал, что осознает, почему некоторые решения принимаются достаточно долго. Он отметил, что обе стороны дали друг другу много поводов для размышлений, и сейчас Штаты будут интенсивно консультироваться со своими. Госсекретарь предположил, что и Россия поступит так же.