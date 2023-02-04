Мир 04 февраля 2023, 00:53 США и союзники согласовали два потолка цен на нефтепродукты из России США согласовали потолок цен на нефтепродукты из России на уровне 100 и 45 долларов Pxhere

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США с союзниками начнут применять ценовой потолок на нефтепродукты из России, которые экспортируются морским путем. Максимальную стоимость установили на уровне 100 долларов за баррель при премии к нефти и 45 — при дисконте. Об этом говорится в заявлении «Большой семерки» и Австралии, сообщил ТАСС.

«Максимальная цена на продукты с премией к сырой нефти составит 100 долларов США за баррель, а максимальная цена на продукты с дисконтом к сырой нефти составит 45 долларов США за баррель», — указано в заявлении группы G7.

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При этом в сообщении уточняется, что ценовые ограничения на нефтепродукты начнут применяться в юрисдикциях «Большой семерки» 5 февраля 2023 года или «очень скоро после этой даты».

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Потолок цен на нефть из России ввели 5 декабря 2022 года. Страны Евросоюза, G7 и Австралия перестали принимать российское сырье, которое перевозится морским путем, если его стоимость превышает установленные 60 долларов за баррель.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах. Он начал действовать 1 февраля. Из документа следует, что в срок до 1 июля 2023 года запрещены экспортные поставки нефти и нефтепродуктов зарубежным организациям и лицам по контрактам, в которых прописано ограничение цены.