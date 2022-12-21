21 декабря 2022, 15:37
США и союзники потратили значительные средства на информационную войну с Россией
Министр обороны Шойгу: Запад публикует тысячи фейков, замалчивает преступления ВСУ
Запад тратит значительные средства на информационную войну с Россией, публикуются тысячи фейков о событиях на Украине. При этом иностранная пресса ничего не пишет о преступлениях украинских военных. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.
«Значительные средства США и их союзники тратят на оказание информационно-психологического воздействия на Россию и наших союзников», — отметил Шойгу.
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Он раскрыл, что представляет собой «свободная» западная пресса: ежедневно по команде США публикуются по шаблонам тысячи фейков о событиях на Украине. К информационной войне подключили сотни телеканалов, печатных изданий и медиаресурсов.
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Сергей Шойгу обратил внимание на покорное молчание западных СМИ о военных преступлениях украинских боевиков. Причем западные журналисты позиционируют неонацистов как героев. Террористические методы ВСУ описывают в СМИ как законную самооборону или выдают за действия ВС РФ.
«Украинские националисты взяли на себя роль заградотрядов. Ежедневно получаем данные о расстрелах военнослужащих ВСУ, уклоняющихся от выполнения боевых задач», — рассказал глава ведомства.
Он также подчеркнул, что США и ЕС стараются не замечать ядерный шантаж и провокации ВСУ в отношении ЗАЭС. По мнению Шойгу, откровения западных политиков давно уже доказали, что Россия не инициировала конфликт на Украине.
Ранее Шойгу заявил, что ВС России в ходе спецоперации спасают людей от геноцида и террора.
Сергей Шойгу
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