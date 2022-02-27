США и союзники ограничат систему «золотых паспортов» для россиян

США и их западные союзники ограничат систему «золотых паспортов» для граждан РФ. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров США, Великобритании, Италии, Канады, Франции, ФРГ и руководства Еврокомиссии (ЕК), которое цитирует ТАСС.

Союзники пообещали предпринять действия против лиц и организаций, «которые способствуют войне на Украине и вредоносной деятельности правительства России».

«В частности, мы обязуемся принять меры с целью ограничения продажи гражданства, так называемых золотых паспортов, которая позволяет богатым россиянам, связанным с российским правительством, становиться гражданами наших стран и получать доступ к нашей финансовой системе», — говорится в тексте заявления.

Ранее стало известно, что Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой заморозит активы Центробанка РФ. Также страны намерены запретить представителям российского бизнеса использовать свои активы на рынках сообщества. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, в пресс-службе кабинета министров ФРГ по итогам переговоров лидеров стран Запада заявили, что из системы SWIFТ будут исключены все российские банки, уже попавшие под санкции международного сообщества. Также не исключается отключение других банков. Это будет делаться по необходимости.