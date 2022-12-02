Эксклюзив 02 декабря 2022, 14:02 США и Россия стали подавать друг другу сигналы, но до реальных переговоров еще далеко Политолог Маркелов: США и Россия подают друг другу сигналы, но никакой конкретики нет РИА «Новости»

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Заявления США и России о готовности переговоров — некий информационный пинг-понг. Власти каждой из стран говорят, они могут начать диалог, но другая сторона не готова. Об этом в разговоре с «360» заявил политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Это такой пинг-понг — переброс информации от одного к другому. Каждая из стран, каждый из руководителей говорит как бы, что я-то готов, это мир не готов. Если не идут переговоры, все начинают думать о том, кто виноват — Россия или США?» — объяснил политолог.

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Потом, по его словам, власти начинают обмениваться заявлениями. Россия говорит, что готова, но не видит серьезного настроя США. Штаты на это отвечают, что «нет, мы больше готовы».

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«Борьба идет за сигналы, идет переброс ответственности с одного на другого. Какая-то часть публики мировой верит Байдену, какая-то часть — китайцам, какая-то — России и президенту Путину», — добавил Маркелов.

Он отметил интересную деталь: официальные лица одной страны, например США, могут давать самые разные сигналы. Госсекретарь США Энтони Блинкен говорит одно, Джо Байден — другое, Пентагон — третье.

Ранее Джо Байден заявил, что готов начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Однако тот должен продемонстрировать готовность завершить спецоперацию на Украине.