15 июня 2023, 11:38
США и Россия согласились сообщать друг другу о крупных учениях стратегических сил
Замглавы МИД РФ Рябков рассказал о прямых контактах России и США по ДСНВ
Россия и США провели прямые контакты по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений. Стороны подтвердили, что у них несовместимые позиции, однако у обсуждений были результаты. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.
«Обе стороны будут продолжать обмен уведомлениями о крупных учениях стратегических сил», — рассказал дипломат.
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По словам Рябкова, США и Россия будут придерживаться некоторых моментов, указанных в договоре, продолжать уведомлять друг друга о пусках баллистических ракет наземного базирования и баллистических ракет подводных лодок.
В феврале 2023 года Россия приостановила участие в ДСНВ. Это был единственный действующий договор об ограничении вооружений между РФ и США. При этом Россия не собиралась менять свою позицию из-за объявления американским Госдепартаментом контрмер.
Ранее Рябков рассказывал, что число желающих войти в БРИКС — межгосударственное объединение пяти государств — постоянно растет, и уже увеличилось почти до 20. Это наглядно демонстрирует, что роль союза растет.
США
Россия
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