США и Прибалтика обвинили Россию в переписывании истории

«Мы противостоим всем попыткам России переписать историю, которые нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию и аннексию стран Балтии», — приводит слова главы МИД Эстонии ИА Ura.ru.

Эстонский министр Рейнсалу заявил, что отношения между Таллином и Вашингтоном «отличные». Кроме того, страны Балтии «высоко ценят вклад США» в оборону Европы и сдерживание «возможного противника».