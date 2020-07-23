США и Прибалтика обвинили Россию в переписывании истории
Майк Помпео, госсекретарь США, и Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии, обвинили Россию. По их словам, страна «продолжает систематические попытки извратить» исправить исторические события, связанные с присоединением Эстонии, Латвии и Литвы к СССР. Об этом сообщила «Лента».
«Мы противостоим всем попыткам России переписать историю, которые нацелены на то, чтобы оправдать оккупацию и аннексию стран Балтии», — приводит слова главы МИД Эстонии ИА Ura.ru.
Эстонский министр Рейнсалу заявил, что отношения между Таллином и Вашингтоном «отличные». Кроме того, страны Балтии «высоко ценят вклад США» в оборону Европы и сдерживание «возможного противника».