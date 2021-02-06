США и Польшу предложили привлечь к переговорам по Донбассу

В Киеве рассматривают возможность создания дополнительных альянсов, которые помогли бы завершить конфликт в Донбассе. К переговорам хотят присоединить США и Польшу.

Вице-премьер Украины Алексей Резников назвал в интервью изданию «Укринформ» политику и дипломатию «искусством возможного».

«Мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов», подчеркнул он. Подобные союзы, по мнению Резникова, могли бы стать полезны Киеву «с точки зрения завершения войны».

Украинский вице-премьер добавил, что конфликт длится уже шесть лет. И завершить его, несмотря на помощь Германии и Франции в рамках «народного формата», так и не удалось. Срок выполнения Минских соглашений истек 31 декабря 2015 года.

«Вопрос модернизации Минских соглашений очевиден», — заявил Резников.

Он заметил, что пользу могло бы принести участие США «при новой президентской администрации» и Польши. Последняя скоро будет председательствовать в ОБСЕ. При таких условиях Россия, подчеркнул вице-премьер Украины, села бы за стол переговоров и вела их «в интересах мира».

Госдепартамент США в конце 2019 года, напомнил сайт RT, обсуждал возможность расширения нормандского формата. Ситуацию в российском МИД оценили негативно.