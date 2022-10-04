США и Польшу обвинили в диверсии на «Северных потоках» | 360°

Мир 04 октября 2022, 16:06 Поделиться Telegram

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Viber США и Польшу обвинили в диверсии на «Северных потоках» Американский экономист Сакс: взрывы на «Северный потоках» совершили США и Польша РИА «Новости»

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Скорее всего, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» совершили Соединенные Штаты и Польша. Об этом американский экономист Джеффри Сакс сообщил агентству Bloomberg.

«Европа переживает очень резкий экономический спад. Снижение уровня жизни усугубляется ростом цен. Но главное в том, что от перебоев с энергией европейская экономика страдает больше других. А теперь, чтобы добить ее окончательно, они разрушили „Северные потоки“, — сказал он.

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По словам Сакса, есть сведения, что над районом газопроводов кружили американские военные вертолеты, базирующиеся в Гданьске. Он также напомнил, что США ранее угрожали «так или иначе» положить конец «Северному потоку».

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Он отметил, что его мнение идет вразрез с «общепринятой легендой», и что подобные вещи нельзя говорить на Западе, но при этом его собеседники по всему миру убеждены в ответственности США за произошедшее.

«Даже репортеры наших газет, которые занимаются этой темой, признавались мне в частном порядке: „Да, разумеется, это так, просто наши СМИ об этом помалкивают“, — заявил эксперт.

Ранее в территориальных водах Дании и Швеции обнаружили пробоины в нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у России есть доказательства участия Запада в организации подрывов инфраструктуры.

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