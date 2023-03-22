Мир 22 марта 2023, 11:17 США и НАТО создавали военные объекты на Украине под видом биолабораторий Депутат Яровая: подтвердилось создание лабораторий двойного назначения на Украине rawpixel

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Под видом биолабораторий на Украине размещали военные объекты Соединенных Штатов и НАТО, сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Об этом написал ТАСС.

По данным депутата, в США создали около 400 лабораторий двойного назначения, которые позволяли США управлять распространением эпидемий. Яровая подчеркнула, что эти факты подтвердило расследование деятельности лабораторий.

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Ранее США заявляли, что биологические лаборатории на Украине деактивировали еще до спецоперации, но Минобороны России разоблачило обман. Из документов, полученных оборонным ведомством, следует, что действие биологической программы на Украине продолжается и одна из ее ближайших задач — «дальнейшая консолидация коллекций опасных патогенов».

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Также стало известно, что Соединенные Штаты разрабатывают программу по усилению опасных патогенов в Закавказье и Средней Азии. Исследования в этой сфере проводятся системно, и американские фармацевтические компании активно в них участвуют.