Мир 17 января 2023, 13:47 США и НАТО превратили Украину в плацдарм для борьбы с Россией — Володин Володин назвал Украину плацдармом США и НАТО для борьбы против России РИА «Новости»

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США и НАТО выбрали Украину в качестве плацдарма для борьбы с Россией, стремясь остановить ее развитие. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Вашингтон, пытаясь сохранить гегемонию в мире, сделал из Украины полигон для применения натовского оружия и обкатки новых способов ведения войны», — подчеркнул Володин.

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По его словам, это стало плацдармом и для ослабления Европы. Соединенным Штатам нужно было устранить такого сильного конкурента, как ЕС. Однако европейские государства этого до конца все еще не осознали, пояснил спикер Госдумы.

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Он обратил внимание, что планы властей США и Евросоюза по изоляции России провалились. Об этом говорит запрос международного сообщества на многополярность и справедливое мироустройство, пояснил спикер Госдумы.

Володин призвал депутатов осознать всю серьезность вызовов, которые стоят сейчас перед страной, и повысить эффективность своей работы.

«Нам необходимо сделать все для наших защитников, их семей. Это должно быть постоянным приоритетом Государственной думы», — добавил он.

Политик указал, что спецоперация решает задачи обеспечения безопасности не только России, но и всего мира. Сейчас все тайное стало явным, заключил Володин.