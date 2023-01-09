Мир 09 января 2023, 07:45 США и НАТО предрекли огромные потери в случае войны с Россией и ее союзниками Atlantico: Запад не сможет победить Россию и ее союзников в случае войны РИА «Новости»

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Западные страны потерпят поражение, в случае прямого столкновения с Россией, а также ее союзниками. Такое мнение высказал специалист по Восточной Европе профессор Леонардо Дини в интервью для французского издания Atlantico.

«НАТО, США и Европа могут самым парадоксальными образом потерпеть поражение. В лучшем они добьются пирровой победы — то есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета. А Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу», — заявил Дини.

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Он посчитал, что необходимо остановить «враждебное наступление» РФ и ее единомышленников. Профессор предположил, что в случае проигрыша западного блока может возникнуть многополярный мир. Тогда править начнут действительно демократические государства, а не всем известные мировые державы.

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Дини напомнил, что страны НАТО отдали киевскому режиму большую часть вооружения, а многие мировые лидеры заявили о необходимости еще увеличить военное финансирование Украины. Западу при столкновении с Россией надо будет восстановить арсенал, в кратчайшие сроки этого сделать не получится, заключил эксперт.