Мир 09 января 2023, 08:35 США и НАТО предостерегли Украину от использования их оружия для ударов по России Bloomberg: Украину предостерегли от ударов по России из оружия от США и НАТО Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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ВСУ не должны использовать полученную от США и стран НАТО технику для ударов по глубокому тылу России. Такое предупреждение получили украинские власти. Об этом в статье для Bloomberg сообщил обозреватель Андреас Клут.

Он отметил, что в последних поставках техники ВСУ со сторон США и других стран — членов НАТО есть снаряжение для наступления.

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«Украинцы не должны использовать западное оружие для контрнаступления на территорию России», — отметил Клут.

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Он добавил, что солдаты ВСУ также не должны делать упор на удары по РФ. По его словам, в последнее время страны Запада с осторожностью подходят к выбору боеприпасов и техники для отправки на нужды украинской армии. Автор материала предположил, что это связано с нежеланием США и НАТО вступать в открытый конфликт с Россией.

Также Клут написал, что сообщения об отправке на нужды ВСУ новых видов БМП, включая Bradley и Marder, стали серьезным сдвигом в риторике США и ведущих европейских стран — Германии и Франции.