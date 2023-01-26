Мир 26 января 2023, 20:45 США и НАТО подошли к опасной черте масштабного военного конфликта в Европе Зампостпреда при ОБСЕ: США и НАТО вплотную подошли к крупному военному конфликту в Европе Pxhere

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Соединенные Штаты вместе с НАТО подошли к опасной черте на пути к масштабному военному конфликту в Европе. Такое заявление сделал заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич. Его процитировало РИА «Новости».

«Руководство США и их сателлитов по НАТО подошло к опасной черте», — сказал он.

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Зампостпреда пояснил, что их осознанная эскалация украинского конфликта, провоцирование киевского режима на военные действия против российского населения с использованием западной техники ведет к полномасштабному военному конфликту в Европе. В нем точно проиграют все жители континента, подчеркнул Буякевич.

Члены НАТО согласовали решения, которые «углубили их вовлеченность в вооруженное противостояние» с российской армией. Участники встречи на базе Рамштайн в Германии сделали все для качественного усиления военной эскалации», добавил он.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности передать Украине танки Leopard 2A6. Союзники Германии также решили поставить киевскому режиму тяжелую технику. Предположительно, на это повлияла встреча на базе Рамштайн.