США и НАТО не представляют угрозу для российской стороны. Американские власти не планируют размещать свои ракеты на Украине и согласны с предложением Владимир Путина решить конфликт дипломатическим путем, сообщил президент США Джо Байден.

По словам американского лидера, США не будут отправлять свои войска на Украину, если на территории страны начнутся военные действия. При этом Байден подчеркнул, что американцы останутся привержены коллективной обороне НАТО.

«Ни США ни НАТО не обладают ракетами на Украине. У нас также нет планов размещать их там», — заявил в своем обращении президент США.

Он отметил, что страны Североатлантического альянса не представляют угрозу для России. При этом Байден добавил, что США готовы как к дипломатии, так и к решительному ответу на возможную «агрессию» со стороны России.

Американский глава подтвердил, что власти готовы в письменной форме зафиксировать договоренности по вопросам безопасности с Россией, если их удастся достичь.

«Вчера российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех», — сказал Байден.

Президент США добавил, что американцы не поступятся своим основным принципом. Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, а также на выбор альянсов.