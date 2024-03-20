Мир 20 марта 2024, 04:41 США и НАТО начали формировать ментальный театр военных действий Ильницкий: НАТО формирует ментальный театр военных действий с новым оружием РИА «Новости»

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Военные эксперты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с новыми видами вооружения. Об этом в статье для журнала «Арсенал Отечества» написал советник министра обороны России Андрей Ильницкий.

В условиях постоянно меняющегося характера боевых действий поражение ментальной сферы противника становится важнее контроля над территориями, заявил специалист.

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«Военные специалисты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с принципиально новыми вооружениями точечного и массового поражения противника», — отметил советник.

Украина и ее союзники потерпели поражение в конфликте с Россией, однако Запад отказался признать очевидное. Сомневающимся предложили почитать американские СМИ за последние две недели.