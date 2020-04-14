США и Китаю предсказали скорое столкновение из-за коронавируса

По мнению Простакова, в мире началась очередная информационная война, которая заденет все страны.

«Она является побочным эффектом тех экономических и геополитических противоречий, которые накопились на планете. Неэффективность существующей финансовой системы в условиях смены промышленного уклада мировой экономики, неспособность США быть абсолютным мировым лидером делали столкновение Пекина и Вашингтона неизбежным», — уточнил эксперт.

Специалист пояснил, что СМИ Запада стараются закрепить вину в распространении коронавируса за Китаем.

«Сложно говорить о том, что в Вашингтоне изначально просчитали мировой экономический кризис в качестве последствия пандемии. Но ни одним своим шансом в противостоянии с Китаем в США пренебрегать не привыкли. А случившееся своими масштабами не может остаться без последствий не только в американо-китайских отношениях, но и для мировой экономики и политики», — отметил Простаков.

Он посчитал, что либо США сделают КНР ответственной за компенсацию ущерба, либо сами станут виновниками убытков.

Ранее американский государственный секретарь Майк Помпео подчеркнул, что виновные в пандемии коронавируса должны ответить.