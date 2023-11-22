Мир 22 ноября 2023, 09:35 США и Китаю предрекли подорожание одежды из-за забастовок в Бангладеш Председатель РАСПП Манкевич: в США и Китае подорожает одежда из-за Бангладеш РИА «Новости»

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Из-за забастовок в Бангладеш в Соединенных Штатах и Китае может подорожать одежда. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП) Виталий Манкевич.

По данным издания Money Control, более 600 швейных фабрик в Бангладеш закрылись из-за протестов рабочих. Манкевич отметил, что эта ситуация вряд ли сильно скажется на стоимости одежды в России. Но ключевые партнеры Бангладеш столкнутся с трудностями. Речь идет о Китае, Индии, США, Сингапуре и Японии.

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«Думаю, цены (в России. — прим. ред.) вырастут незначительно и скорее на фоне того, что ретейл попытается подстраховаться и заложить потенциальный рост расходов в уже действующие цены», — подчеркнул он.

В 2023 году экспорт Бангладеш в Россию упал на 27,87%, составив 460,39 миллиона долларов. Доля одежды — примерно 20%. При этом бангладешские предприниматели видят в России перспективного партнера.

Также стало известно, что цены на пшеницу на внутреннем российском рынке стабилизируются. Как отметили собеседники «Коммерсанта», резкое подорожание зерна почти исключено.