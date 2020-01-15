США и Китай заключили соглашение о первой фазе торговой сделки

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки. Это станет началом урегулирования давнего спора между двумя странами.

Церемония состаялась в Белом доме.

Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение», — сказал Дональд Трамп перед подписанием документа.

Он также подчеркнул, что в скором времени собирается посетить Китай.

В свою очередь Лю Хэ зачитал письмо от председателя КНР Си Цзиньпина. В нем отмечалось, что заключаемое соглашение принесет пользу не только этим двум странам, но и всему миру.

Ранее СМИ сообщили, что в соответствии с первой фазой договора, Китай в течение двух лет должен увеличить импорт товаров из США не менее чем на 200 миллиардов долларов. Америка в ответ на это незначительно сократит некоторые пошлины и откажется от каких-либо дополнительных мер в отношении Китая.

Переговоры по второй фазе соглашения планируется начать сразу после подписания текущего документа.