США и Китай заключили соглашение о первой фазе торговой сделки
Церемония состаялась в Белом доме.
Переговоры были жесткими, честными. Было взаимное уважение», — сказал Дональд Трамп перед подписанием документа.
Он также подчеркнул, что в скором времени собирается посетить Китай.
В свою очередь Лю Хэ зачитал письмо от председателя КНР Си Цзиньпина. В нем отмечалось, что заключаемое соглашение принесет пользу не только этим двум странам, но и всему миру.
Ранее СМИ сообщили, что в соответствии с первой фазой договора, Китай в течение двух лет должен увеличить импорт товаров из США не менее чем на 200 миллиардов долларов. Америка в ответ на это незначительно сократит некоторые пошлины и откажется от каких-либо дополнительных мер в отношении Китая.
Переговоры по второй фазе соглашения планируется начать сразу после подписания текущего документа.