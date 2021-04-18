США и Китай выразили приверженность Парижскому соглашению

Китай и США в совместном заявлении по борьбе с изменением климата выразили приверженность реализации Парижского соглашения. Документ был принят по итогам встречи в Шанхае.

Во встречи приняли участие спецпосланник президента США по климату Джон Керри и его китайский коллега Се Чжэньхуа. В заявлении Госдепа говорится, что Вашингтон и Пекин привержены сотрудничеству друг с другом и с остальными странами в преодолении климатического кризиса.

«США и Китай твердо привержены совместной работе и сотрудничеству с другими сторонами в деле реализации Парижского соглашения», — сказано в распространенном заявлении, фрагмент которого приводит ТАСС.

Кроме того, стороны договорились подготовить к осенней конференции в Глазго свои долгосрочные стратегии по достижению нулевого уровня выбросов в окружающую среду.

Также стороны приветствовали проведение организуемого Штатами саммита по климату, который состоится 22–23 апреля в виртуальном формате.

В Китае считают, что изменения в климате могут стать причиной катастрофических последствий в экологии, сельском хозяйстве и здоровье людей. Все это может произойти из-за парниковых газов. Эколог Денис Букалов прокомментировал прогноз китайских ученых о том, что к 2100 году лето будет длиться до шести месяцев. Также они заявили, что длительность зимы сократится до двух месяцев.