США и Китай согласились на время отложить противоречия. Итоги G20-онлайн

На дистанционной встрече лидеров стран G20, в которой приняли участие президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, а также председатель КНР Си Цзиньпин, стороны обсудили меры по борьбе с пандемией нового коронавируса.

Как сообщила газета «Ведомости», в саммите также приняли участие представители ООН, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирного банка и МВФ. Встреча прошла в закрытом режиме, без журналистов. Однако основные тезисы встречи были озвучены некоторыми из ее участников.

Владимир Путин подчеркнул, что текущий кризис станет более «масштабным потрясением», чем кризис 2008–2009 годов. Он спрогнозировал увеличением безработицы и предложил «создать зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий».

Участники встречи, такие как США и Китай, согласились на время отложить возникшие в отношениях противоречия. Лидеры стран предложили создать общую стратегию выхода из кризиса и выделить «беспрецедентные инвестиции» на восстановление мировой экономики. Стороны договорились об усиленном контроле над внешними границами ЕС. Еврокомиссию призвали усилить работу над обеспечением стран союза медоборудованием и разработками вакцины от COVID-19.

Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил создать в рамках G20 рабочую группу, которая займется проблемой помощи беженцам, которые совершенно беззащитны перед лицом пандемии.

Си Цзиньпин предложил ради восстановления мировой экономики снять барьеры для свободного перемещения товаров. Он также сообщил, что Пекин будет форсировать поставки лекарственного сырья и противоэпидемических средств.

Предложенные меры носят рекомендательный характер.

После окончания саммита Дональд Трамп провел беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсуждали скорейшее окончание пандемии, и минимизацию ее последствий для мировой экономики.