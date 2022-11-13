Мир 13 ноября 2022, 04:53 США и Китай развязали холодную войну в одной сфере — СМИ Verdict: США и Китай развзяали холодную войну в сфере выпуска полупроводников РИА «Новости»

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США и Китай развязали холодную войну в сфере выпуска полупроводников. Пока лидирующую позицию занимает вторая страна, заявило британское издание Verdict.

Как отметили авторы статьи, полупроводниковая промышленность столкнулась с серьезной нехваткой микросхем и передовых микропроцессоров. Причинами стали пандемия коронавируса и украинский кризис. На этом фоне стала расти конкуренция между США и Китаем. Обе страны пытаются занять ведущую строчку в сфере полупроводниковой промышленности.

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Пока на лидирующих позициях находится Китай. Страна преуспевает в области искусственного интеллекта, а значит и в полупроводниковой промышленности. Американские власти пытаются перетянуть одеяло на себя с помощью введения санкций. Ограничительные меры распространяют на китайских производителей микрочипов, объясняя это якобы поддержкой Тайваня.

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Остров играет главную роль в производстве полупроводников, поэтому вторжение Китая может привести к нарушению поставок и негативным последствиям для промышленности США.