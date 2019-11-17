США и Китай обсудили вопросы торговой сделки

«Трамп перегибает палку». Экономист — об угрозах США по торговой сделке с Китаем Подробнее

Китайская сторона заверила, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Вашингтон и Пекин решили и дальше поддерживать тесный контакт, чтобы как можно быстрее справиться с торговым кризисом. Провести эти переговоры предложили американцы. Со стороны США в беседе приняли участие торговый представитель Штатов Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Китай представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Торговая война сежду США и Китаем началась в 2019 году. С 1 сентября Вашингтон на 15% повысил пошлины на товары из Поднебесной объемом 300 миллиардов долларов. Позже пошлины на другие товары выросли до 30%. Пекин ответил зеркально и ввел пошлины в размере 10% на американскую продукцию объемом 75 миллиардов долларов. Вторая очередь китайских санкций против США намечена на 15 декабря.

Эксперт Центра экономических исследований РИСИ Николай Трошин во время беседы с изданием «Экономика сегодня» заявил, что угрозы со стороны американского президента Дональда Трампа ввести новые пошлины, если торговая сделка не состоится до конца года, это попытка подготовить простых американцев к провалу переговоров.