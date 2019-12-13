США и Китай достигли договоренностей по торговому соглашению

Сделка включила в себя обещание Китая покупать больше сельскохозяйственной продукции Соединенных Штатов, которые в свою очередь, обсудили возможности снижения существующих пошлин на китайские товары.

Было отмечено, что все условия были устно согласованы, однако текст официального документа пока не доработан.

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В дополнение к значительному увеличению китайских закупок сельскохозяйственной продукции в обмен на снижение тарифов, официальные лица также заявили, что «первая фаза» будет включать в себя обязательства Китая способствовать прекращению краж интеллектуальной собственности и соглашение обеих сторон не манипулировать своими валютами.

Ранее, 1 ноября Китай заявил, что смог достичь консенсуса с США после телефонного разговора, состоявшегося между высокопоставленными чиновниками двух стран.

Торговое противостояние между Китая и США длится с июля 2018 года, когда Вашингтон ввел высокие пошлины на ввоз китайских товаров. 1 сентября Китай ввел торговые тарифы 10% на американский импорт. 15 декабря будет введен новый пакет дополнительных пошлин в 5% вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей соответственно.