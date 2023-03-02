Мир 02 марта 2023, 13:12 США и киевский режим продолжили молчать о биологической деятельности Пентагона на Украине Рябков обвинил США в замалчивании военно-биологической деятельности Пентагона на Украине РИА «Новости»

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Власти США и Украины не предоставили ответов на вопросы России о военно-биологической деятельности Пентагона на украинской территории, хотя она ведется в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что эта тема нуждается в урегулировании, сообщил ТАСС.

По словам Рябкова, Россия настаивает на незамедлительных действиях по укреплению КБТО. Прежде всего требуется возобновить работу над юридически обязывающим протоколом к ней с эффективным механизмом проверки, пояснил он в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве.

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«Настроены на конструктивную работу в рамках нового обзорного цикла и механизмов конвенции, в том числе в создаваемой профильной рабочей группе», — сказал замглавы МИД.

Рябков напомнил, что в ходе спецоперации вскрылись факты военно-биологической деятельности на территории Украины. Она велась при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур, добавил Рябков.

Замглавы МИД отметил, что Россия официально поставила вопросы об этом перед властями США и Украины. Но они так и остались открытыми.