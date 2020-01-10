США и Канада примут участие в расследовании крушения украинского Boeing

В документе уточняется, что американская сторона выделили аккредитованного представителя. Однако отмечается, что основную роль в расследовании крушения лайнера играет Иран, в связи с чем NTSB не будет спекулировать по поводу причин произошедшего и все вопросы переадресовали Тегерану.

Кроме того, приглашение участвовать в расследовании крушения Boeing-737 было направлено канадской стороне.

Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB) также принял приглашение Ирана.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Ирана заявили, что власти страны согласны на участие представителей других государств в расследовании авиакатастрофы. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави призвал премьер-министров Канады и Великобритании Джастина Трюдо и Бориса Джонсона, допустивших версию о крушении украинского лайнера из-за иранской ракеты, передать имеющуюся информацию расследующему случившееся комитету.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение в Иране утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Выжить никому не удалось.