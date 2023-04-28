Мир 28 апреля 2023, 14:46 США и Южной Корее указали на последствия ядерного планирования Захарова: США и Южной Корее стоит отказаться от совместного ядерного планирования

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США и Южной Корее не стоит заниматься совместным ядерным планированием. Договоренности стран носят дестабилизирующий характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«Данное развитие событий носит явно дестабилизирующий характер и будет иметь серьезные негативные последствия для региональной безопасности с проекцией на глобальную стабильность», — указала дипломат.

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Россия, указала Захарова, призывает США отказаться от подобных шагов. Американцев и их союзников официальный представитель МИД обвинила в реализации ряда военных в программ «в погоне за определяющим военным превосходством».

«Призываем США и их союзников <…> перестать раскачивать ситуацию и отказаться от шагов, ведущих к ослаблению общего уровня безопасности для всех государств», — подчеркнула она.

В среду, 26 апреля, США и Южная Корея договорились о ядерном сдерживании КНДР. Подписи по декларацией поставят американский президент Джо Байден и глава Республики Корея Юн Сок Ель во время своего визита в Вашингтон.

В середине весны военные КНДР провели первые испытания новой баллистической ракеты.