США и Южная Корея провели ракетные испытания после запусков КНДР

США и Южная Корея провели собственные ракетные запуски в ответ на испытания баллистических ракет, проведенные КНДР утром 5 июня. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на информацию Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По имеющимся данным, речи идет о совместном пуске в общей сложности восьми ракет.

Утром 5 июня стало известно, что Северная Корея провела запуск восьми баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря.

Министр обороны Японии, в свою очередь, объявил о запуске не менее шести ракет со стороны КНДР. По данным японского министра, дальность полета ракет составила 300-400 километров, максимальная высота полета — от 50 до 100 километров. Предполагается, что среди снарядов были боеприпасы с изменяемой траекторией полета.

Новый запуск стал 18-м по счету с начала 2022 года. За это время Северная Корея совершала пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

В предыдущий раз три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря прошли 25 мая. Первая из этих ракет предположительно являлась баллистической.