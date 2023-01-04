Мир 04 января 2023, 01:42 США и Южная Корея ответят на возможный ядерный удар КНДР Белый дом: США и Южная Корея готовятся к возможному ядерному удару КНДР Викимедиа

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Соединенные Штаты и Республика Корея начали отрабатывать скоординированный ответ на потенциальное применение КНДР ядерного оружия. При этом разговоров о проведении совместных учений с задействованием атомного арсенала нет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова привел ТАСС.

«Республика Корея является государством, не обладающим ядерным оружием. Однако после встречи в ноябре 2022 года Байден и Юн Сок Ель дали своим командам поручение планировать эффективный скоординированный ответ на ряд сценариев, в том числе на применение ядерного оружия Северной Кореей», — объяснила она.

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Глава Белого дома Джо Байден заявил о том, что в настоящее время США не обсуждают с властями Южной Кореи совместные ядерные учения.

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Ранее южнокорейский лидер Юн Сок Ель в интервью газете The Chosun Ilbo заявил о переговорах с Вашингтоном о совместном планировании учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи, писал RT.