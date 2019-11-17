США и Южная Корея отложили совместные военные учения
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Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление глав оборонных ведомств, все будущие решения по поводу этих военных учений в будущем скорректируют в соответствии с дипломатическими нуждами стран.
Решение об отмене учений приняли на полях совещания министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Встреча прошла в Бангкоке.
Ранее Вашингтон и Сеул планировали провести совместные военно-воздушные учения под названием Combined Flying Training Event.
Это сокращенная версия масштабных учений Vigilant Ace. Северная Корея выразила гневный протест по этому поводу и предупредила о «шокирующем наказании», с последствиями которого Штаты не справятся.
Пхеньян осуждает любые совместные учения США и Республики Корея и называет их «репетицией вторжения на Север» и «безумным военным бесчинством».