США и Южная Корея отложили совместные военные учения

Министры обороны Соединенных Штатов и Южной Кореи Марк Эспер и Сон Ен Му решили отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради стабилизации отношений с КНДР.

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Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление глав оборонных ведомств, все будущие решения по поводу этих военных учений в будущем скорректируют в соответствии с дипломатическими нуждами стран.

Решение об отмене учений приняли на полях совещания министров обороны стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Встреча прошла в Бангкоке.

Ранее Вашингтон и Сеул планировали провести совместные военно-воздушные учения под названием Combined Flying Training Event.

Это сокращенная версия масштабных учений Vigilant Ace. Северная Корея выразила гневный протест по этому поводу и предупредила о «шокирующем наказании», с последствиями которого Штаты не справятся.

Пхеньян осуждает любые совместные учения США и Республики Корея и называет их «репетицией вторжения на Север» и «безумным военным бесчинством».