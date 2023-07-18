Мир 18 июля 2023, 09:58 США и Южная Корея из-за ядерных угроз КНДР созвали консультативную группу Reuters: эксперты США и Южной Кореи вошли в консультативную группу по ядерной угрозе КНДР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Первая встреча участников консультативной группы США и Южной Кореи по ядерным вопросам пройдет 18 июля. Ее создали для сдерживания КНДР и координации в случае открытого столкновения, сообщило агентство Reuters.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель на брифинге анонсировал первое заседание новой консультативной группы по ядерным вопросам. Оно пройдет в Сеуле 18 июля. Представители США и Южной Кореи обсудят улучшение координации ядерного реагирования в случае прямого столкновения с Северной Кореей.

Реклама

«Мы приложим усилия, чтобы фундаментально заблокировать ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи», — сказал он.

Создание консультационной группы обсудили в апреле на двухстороннем саммите в Вашингтоне, где Южная Корея заявила о желании создать собственный ядерный арсенал. Против такого альянса выступили Китай и КНДР. Они предупредили, что вмешательство американцев спровоцирует усиление напряженность на Корейском полуострове.

В начале июля военные заметили на подлете к Северной Корее самолеты-разведчики США и заявили, что один из них несколько раз пересек границу, сообщил RT. КНДР предупредила, что, если провокации не прекратят, их станут сбивать.