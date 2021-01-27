США и Южная Корея договорились о сотрудничестве в борьбе с ядерным вооружением КНДР

Республика Корея объединилась с США для борьбы с ракетно-ядерным вооружением Северной Кореи. Министры обеих стран договорились о сотрудничестве.

К соглашению пришли министр иностранных дел Кан Гён Хва и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора, сообщает ТАСС.

«Главы внешнеполитических ведомств двух стран согласились, что ядерная проблема Северной Кореи требует срочного решения и договорились тесно сотрудничать на этом направлении», — говорится в документе.

Во время разговора Кан Гён Хва поздравил Блинкена с вступлением в должность. Корейский министр иностранных дел считает, что новый руководитель Госдепартамента понимает, как функционирует двусторонний военно-политический альянс, а также знает проблемы Корейского полуострова.

Министры Южной Кореи и США также договорились взаимодействовать в борьбе с пандемией коронавируса и в решение проблем, связанных с изменением климата.