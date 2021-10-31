США, Япония, Индия и другие страны страны — потребители нефти обеспокоились после слов президента России Владимира Путина о возможном подорожании нефти до 100 долларов за баррель. На фоне этого они усилили дипломатическое давление на ОПЕК+, чтобы добиться увеличения объемов добычи, сообщил Bloomberg.

По данным источника агентства, беспокойство крупных потребителей нефти росло весь последний год из-за того, что стоимость сырой нефти возросло с 50 до 85 долларов за баррель и выше.

«По-настоящему тревогу забили, когда Владимир Путин, один из лидеров картеля, предупредил о возможности [роста стоимости нефти до] до 100 долларов за баррель», — отметил собеседник Bloomberg.

По его словам, США, Индия, Япония и другие страны оказывают давление на ОПЕК+ и публично, и в закрытом формате. Так, в последние дни контакты представителей этих трех стран с другими потребителями нефти и членами картеля активизировались после того, как цена на баррель нефти перевалила за отметку 85 долларов.

О том, что нефть может подорожать до 100 долларов за баррель, Путин заявил, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели. Тогда президент РФ подчеркнул, что Россия прилагает усилия, чтобы нефтяной рынок окончательно стабилизировался.