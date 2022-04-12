США и Индия начнут «оборонный обмен» в космической сфере

США и Индия намерены уже к концу 2022 года запустить «оборонный обмен» в космической сфере между военными ведомствами. Об этом рассказал глава Пентагона Ллойд Остин.

«Мы привержены запуску к концу этого года нового оборонного обмена между нашим космическим командованием и индийским оборонным космическим агентством», — сказал глава пентагона на пресс-конференции по итогам американо-индийских переговоров в формате «2+2». Его слова привело РИА «Новости».

Также, по словам Остина, растет кооперация стран и в киберсфере.

В начале апреля США призвали Индию отказаться от увеличения объемов импорта энергоносителей из России. Как отмечала тогда пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, поставки из РФ составляют около 1-2% всего объема импорта энергоносителей Индии.

Соединенные Штаты дали понять, что будут «счастливы стать партнерами в сокращении их зависимости или хотя бы небольшой доли их зависимости от этого», отметила Псаки. Она также добавила, что индийским должностным лицам объяснили детали механизмов санкций США и повторили, что любая страна и организация должны соблюдать ограничительные меры, введенные Штатами.