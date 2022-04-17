США и их европейские союзники стремятся в рамках своей долгосрочной стратегии «изолировать и ослабить Россию». Материал об этом был опубликован газетой The Washington Post.

Вашингтон, по данным издания, больше не будет пытаться «сосуществовать и сотрудничать с Россией».

В НАТО, ЕС, Госдепе, Пентагоне и других министерствах разрабатываются планы, которые закрепляют новую политику практически во всех аспектах позиции Запада по отношению к РФ, подчеркивается в материале. Туда входят позиции от обороны и финансов до торговли и международной дипломатии.

Как отметили авторы статьи, «негодование больше всего направлено на самого Путина», который, по словам главы Белого дома Джо Байдена, «не может оставаться у власти».

«Хотя мы не говорим о смене режима, трудно представить стабильный сценарий, при котором Путин будет действовать так, как сейчас», — процитировала газета слова высокопоставленного европейского дипломата.

США поставляют ВСУ оружие, чтобы затянуть кризис и заманить Россию в «ловушку». Китайский военный эксперт Сун Чжонпин считает, что для американских властей Украина — просто марионетка, которую они используют для своего противостояния с РФ.