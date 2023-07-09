Мир 09 июля 2023, 19:54 США и Германия смягчили позиции по вопросу вступления Украины в НАТО Politico: позиции США и Германии по вопросу вступления Украины в НАТО смягчились РИА «Новости»

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США и Германия по вопросу вступления Украины в НАТО смягчили свои взгляды в преддверии саммита организации, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе. Об этом сообщила газета Politico.

«Как американские, так и немецкие позиции несколько смягчились за недели, предшествовавшие саммиту», — указали в статье.

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Как отметил высокопоставленный дипломат из Центральной Европы, некоторые страны выражают скептическое настроение и требуют, чтобы Украине не давали преждевременные обещания, чтобы в итоге не произошло ситуации, «когда проставление галочек приведет к автоматической выдаче приглашения».

Авторы материала отметили, что некоторые из поддерживающих присоединение Украины к НАТО стран на самом деле испытывают сомнения. По факту им выгодно соглашаться с мнением Соединенных Штатов.

Ранее президент США Джо Байден назвал решение вопроса о членстве Украины в НАТО преждевременным. При этом глава Белого дома дал обещание оказать помощь Киеву в подготовке к вступлению в Североатлантический альянс.