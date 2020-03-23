США и Франция заявили о найденном лекарстве для зараженных коронавирусом

Французы научились лечить COVID-19. Справиться с вызванной вирусом инфекцией якобы помогает комбинация противомалярийного препарата гидроксихлорохина и азитромицина. К такому же выводу пришли в США.

Новые данные привел в своем Twitter генеральный директор социальной медиа для политиков и организаций YukoSocial.com Майкл Кудри.

«У включенных в исследование пациентов отмечают полное уничтожение вируса к пятому дню лечения», — подчеркнул Кудри.

Аналогичное заключение сделали и в управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов министерства здравоохранения и социальных служб США (FDA). Специалистов уже поблагодарил американский президент Дональд Трамп.

«Гидроксихлорохин и азитромицин вместе могут внести одно из самых значительных изменений в истории медицины. FDA удалось сдвинуть гору. Спасибо!» — написал в Twitter глава Белого дома.

Во всем мире сейчас насчитывают свыше 335 тысяч зараженных коронавирусом. В ВОЗ считают, что вакцина появится не раньше чем через год, в РФ сейчас тестируют шесть вакцин. В российском Минздраве напомнили, что в «группу риска» по коронавирусу входят больные онкологией, страдающие аутоиммунными заболеваниями и перенесшие трансплантацию органов, пожилые люди, сердечники и диабетики.