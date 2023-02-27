Мир 27 февраля 2023, 16:23 США и Евросоюз сочли настоящими хозяевами Украины SCMP: все шаги Украине диктуют США и Евросоюз РИА «Новости»

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США и Евросоюз отвергли мирный план по Украине, который предложила КНР. Таким образом, Запад продемонстрировал, кто истинный хозяин киевских властей. Об этом написала газета South China Morning Post.

«Теперь мы знаем, кто заказывает музыку на Украине», — уточнили в статье.

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Автор материала подчеркнул, что на решение Украины отказаться от китайских мирных инициатив непосредственно повлияли США и Евросоюз.

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Китайский журналист обратил внимание, что украинские власти уже ничего не определяют: ни целей конфликта, ни его характера, а просто все делают под диктовку Запада.

До украинцев настоящим хозяевам страны нет никакого дела. Солдаты ВСУ для западных партнеров всего лишь пушечное мясо, инструмент для борьбы с Россией.

Ранее немецкие политологи выразили мнение, что США и ЕС принудят Украину к переговорам в случае провала контрнаступления.