Мир 21 ноября 2022, 10:16 США и Евросоюз потребовали от Китая взносов в фонд репараций ООН по климату Fox News: США и ЕС потребовали от КНР платить репарации за загрязнение окружающей среды РИА «Новости»

Читать 360tv в

США и Европейский союз потребовали, чтобы Китай вложился в работу фонда репараций ООН по климату. Об этом написала Fox News.

Соглашение о выплате репараций развивающимся странам, которые понесли убытки от изменения климата, разработали представители около 200 государств. Цель документа — заставить сделать крупные вложиться в фонд. Это касается не только КНР, но и других стран-загрязнителей. Соглашение подписали на климатическом саммите COP27.

Реклама

Организаторы планируют, что фонд будет существовать на средства развитых стран. За счет его средств помощь смогут получать наиболее уязвимые страны и государства среднего уровня экономического развития.

Реклама

В публикации не уточняется, какими будут взносы США и стран ЕС в фонд.

XXVII Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) завершила свою работу в египетском Шарм-эш-Шейхе 20 ноября. Запад собрался спасать климат словесными выбросами.

Генсек ООН Антониу Гуттериш признался, что итоги саммита его крайне разочаровали.