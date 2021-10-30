США и Евросоюз договорились о пошлинах на сталь и алюминий

США и Евросоюз достигли соглашения об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщило агентство The Associated Press со ссылкой на заявление Белого дома.

Речь идет о пошлинах на импорт стали и алюминия из Евросоюза. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа ввела эти пошлины в 2018 году.

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о соглашении в субботу», — привело агентство фрагмент сообщения.

Отменены полностью пошлины не будут, подчеркивается в сообщении, но «некоторое количество европейской стали и алюминия будет разрешено ввозить в США без пошлин».