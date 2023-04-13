Мир 13 апреля 2023, 19:32 США и Европа вынудят Украину сесть за стол переговоров с Россией Foreign Affairs: США и ЕС устанут от конфликта и навяжут Зеленскому мирные переговоры РИА «Новости»

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Уставшие от конфликта на Украине США и Европа к концу года вынудят Киев сесть за стол переговоров и подписать невыгодное для него соглашение. Такой вариант развития событий допустили сотрудники американского Совета по международным отношениям Ричард Хаасс и Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs.

«Убедить Киев согласиться на прекращение огня и перейти к дипломатии может стать сложной задачей. <…>. [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому придется круто уменьшить свои амбиции после того, как он обещал победу», — отмечено в публикации.

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По словам авторов, у ВСУ не получится одолеть российскую армию даже при условии увеличения военной помощи Запада. Они напомнили, что украинские войска уже потеряли на поле боя более ста тысяч бойцов.

«Экономика страны сократилась примерно на 30%, уровень бедности растет. Около восьми миллионов граждан бежали за границу», — указали эксперты.

У Зеленского не останется выбора, и ему придется согласиться с планом, включающим потерю контролируемых Россией территорий. Будущее киевского режима зависит от поддержки США и Европы. При отказе от мирного урегулирования Украина лишится всей предоставляемой ей помощи, написало Nation News.

Бывший спецпомощник американского президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу ранее заявил, что Запад продолжит помогать Украине, если она будет готова начать мирные переговоры с Россией.