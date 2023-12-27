Мир 27 декабря 2023, 22:54 США и Европа поменяют стратегию по Украине в сторону переговоров Politico: США и Европа меняют политику по Украине, допуская уступки России РИА «Новости»

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Америка и Европа негласно меняют направление украинской политики с «тотальной победы» над РФ на укрепление позиций Украины для вероятного мирного соглашения, которое будет подразумевать территориальные уступки России. Об этом сообщило издание Politico, сославшись на работника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне.

По информации журналистов, после провального контрнаступления ВСУ на Западе стали говорить о строительстве оборонительных рубежей, на которые поместят системы противовоздушной обороны. Также на Украине собираются восстановить военно-промышленный комплекс для снижения зависимости страны от зарубежной поддержки.

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«Администрация [президента США Джо] Байдена и европейские чиновники негласно смещают фокус с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах <…> Такие переговоры будут, вероятно, означать уступку части Украины России», — сказано в материале.

Ранее журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что Байден дал понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что США не смогут бесконечно поставлять вооружения и финансовую помощь. Он отметил, что визит главы Украины в Америку оказался провальным.