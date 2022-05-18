США и Европа начали искать пути для вывоза с Украины пшеницы

Пшеницу и кукурузу с Украины планируют вывезти из страны, чтобы поставлять на мировые рынки. Пути для этого американские власти начали прорабатывать совместно с партнерами из Европы.

Должностные лица в Вашингтоне и европейских столицах рассматривают для решения проблемы различные варианты, сообщил телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Среди возможных выходов предполагают транспортировку пшеницы и кукурузы по железнодорожным, морским и воздушным путями. Позицию России в подобных сценариях не учитывают.

Вопрос станет одним из ключевых на повестке министерских дискуссий, которые намечены на 18 и 19 в Нью-Йорке. В них примет участие госсекретарь США Энтони Блинкен.

По данным источников, о достижение какой-либо сделки говорить рано. На ход обсуждений может повлиять множество факторов.

О поиске альтернативных маршрутов для экспорта зерна с Украины уже писала Washington Post. В G7 отметили, что украинское зерно играет важную роль в обеспечении мира продовольствием.