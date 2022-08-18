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    18 августа 2022, 00:52

    США и ЕС запросили заседание Совбеза ООН по Украине

    РИА «Новости»: США и ЕС запросили провести заседание Совбеза ООН по Украине на 24 августа

    Дарья Бунякова

    США и страны Евросоюза запросили заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Обсуждение хотят провести 24 августа, написало РИА «Новости» со ссылкой на источники.

    США и ЕС запросили заседание Совбеза ООН по Украине

    «США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа», — заявил собеседник агентства.

    По словам другого источника, на заседании хотят поднять тему проведения спецоперации. Как отметил источник ТАСС в ООН, также будут обсуждать итоги визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину.

    В предыдущий раз Совбез ООН собирался 11 августа для обсуждения ситуации на Украине. Заседание организовали по инициативе России. Тогда страны высказывали свое мнение о происходящем на Запорожской АЭС.

    Днем 17 августа Гутерриш прибыл во Львов. Генсек ООН проведет трехстороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Также он посетит Одессу и отправится в Стамбул. Как уточнил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, поездка в Россию не входит в планы Гутерриша.