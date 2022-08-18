США и ЕС запросили заседание Совбеза ООН по Украине

США и страны Евросоюза запросили заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине. Обсуждение хотят провести 24 августа, написало РИА «Новости» со ссылкой на источники.

«США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа», — заявил собеседник агентства.

По словам другого источника, на заседании хотят поднять тему проведения спецоперации. Как отметил источник ТАСС в ООН, также будут обсуждать итоги визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину.

В предыдущий раз Совбез ООН собирался 11 августа для обсуждения ситуации на Украине. Заседание организовали по инициативе России. Тогда страны высказывали свое мнение о происходящем на Запорожской АЭС.

Днем 17 августа Гутерриш прибыл во Львов. Генсек ООН проведет трехстороннюю встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Также он посетит Одессу и отправится в Стамбул. Как уточнил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, поездка в Россию не входит в планы Гутерриша.