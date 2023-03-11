11 марта 2023, 04:07
США и ЕС заявили о новых шагах для пресечения обхода антироссийских санкций
ЕС и США усилят меры по предотвращению обхода санкций против России
Евросоюз и США договорились принять дополнительные меры по предотвращению обхода антироссийских санкций. Как сообщило ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена.
Кроме этого, ЕС и Америка будет препятствовать поддержке России со стороны третьих стран.
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«Мы усиливаем нашу совместную работу по активному обеспечению соблюдения наших санкций и мер ограничений экспорта, а также по сдерживанию их обхода, в том числе, путем расширения полномочий по закрытию доступа России ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее армию», — говорится в документе.
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При этом конкретные шаги в документе не раскрываются.
Ранее Урсула фон дер Ляйен рассказала, что главной темой их встречи с Байденом стали санкции против России и поддержка Украины. Также глава ЕК поблагодарила американского лидера за то, что США помогли Европе избавиться от зависимости от российского газа.
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