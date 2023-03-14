14 марта 2023, 18:33
США и ЕС проведут обзор работы потолка цен на российские нефтепродукты
Минфин: США и ЕС в марте проведут обзор работы потолка цен на российские нефтепродукты
Руководство США и Европейского союза в марте проведет обзор работы введенного механизма потолка цен на нефтепродукты из России. Об этом сообщил представитель американского Министерства финансов Бен Харрис, его слова привел ТАСС.
Евросоюз, пояснил Харрис, в марте запланировал пересмотреть предельную планку цены на российские нефтепродукты.
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«ЕС уже сообщил о своем намерении Международному энергетическому агентству. Вероятно, Брюссель захочет снизить лимит цены еще на пять долларов», — отметил представитель регулятора.
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Харрис напомнил, что США согласились взять на себя обязательства вместе с «Большой семеркой» о лимите цен на российскую нефть.
Евросоюз, страны G7 и Австралия с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на перевозимую морем российскую нефть на уровне 60 долларов.
С 5 февраля 2023 года вступил в силу лимит цен на нефтепродукты: 45 долларов за баррель на товары с дисконтом, например мазут, а также 100 долларов за баррель для продуктов, торгуемых вместе с сырой нефтью, — дизельное топливо и бензин.
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