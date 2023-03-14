Мир 14 марта 2023, 18:33 США и ЕС проведут обзор работы потолка цен на российские нефтепродукты Минфин: США и ЕС в марте проведут обзор работы потолка цен на российские нефтепродукты РИА «Новости»

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Руководство США и Европейского союза в марте проведет обзор работы введенного механизма потолка цен на нефтепродукты из России. Об этом сообщил представитель американского Министерства финансов Бен Харрис, его слова привел ТАСС.

Евросоюз, пояснил Харрис, в марте запланировал пересмотреть предельную планку цены на российские нефтепродукты.

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«ЕС уже сообщил о своем намерении Международному энергетическому агентству. Вероятно, Брюссель захочет снизить лимит цены еще на пять долларов», — отметил представитель регулятора.

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Харрис напомнил, что США согласились взять на себя обязательства вместе с «Большой семеркой» о лимите цен на российскую нефть.

Евросоюз, страны G7 и Австралия с 5 декабря 2022 года установили потолок цен на перевозимую морем российскую нефть на уровне 60 долларов.

С 5 февраля 2023 года вступил в силу лимит цен на нефтепродукты: 45 долларов за баррель на товары с дисконтом, например мазут, а также 100 долларов за баррель для продуктов, торгуемых вместе с сырой нефтью, — дизельное топливо и бензин.